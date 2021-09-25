صحة حماس: 8 حالات وفاة و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم السبت، عن تسجيل احصائية جديدة لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا،. في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 2329 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 8 وفيات و(732) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 950 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 163210 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 20251 حالة

اجمالي المتعافين 141620 حالة، اجمالي الوفيات 1339 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 402250 شخص