مصرع شاب سقط من القطار في شبين القناطر

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لقي شاب مصرعه، بعد أن سقط من القطار في منطقة كفر شبين على طريق خط قليوب- شبين القناطر أثناء استقلاله القطار، حيث اختل توازنه أثناء وقوفه على الباب وسقط، فلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد بمنطقة كفر شبين.

وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «أ. س. س»، 26 سنة، وتبين أن به عدة إصابات في أنحاء الجسد، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أثناء استقلاله القطار اختل توازنه أثناء وقوفه على الباب، وسقط أسفل القطار، فلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.