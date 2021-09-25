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محلل طقس: اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك

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محلل طقس: اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك محلل طقس: اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك
توقّع أن تشهد جميع المناطق انخفاض الحرارة بشكل تدريجي

محلل طقس: اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك

كشف محلل الطقس عادل محمود القازنلي؛ أن اليوم هو بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك والوجه ومعظم مدن الشمال، وخلال اليومين القادمين تتأثر بها الأجزاء الغربية بالمدينة المنوّرة والرياض.

وقال عبر قناة : خلال يومَي الأحد والإثنين، سيكون هناك نشاط للرياح السطحية على الأطراف الشرقية وقد تسهم في ارتفاع الأمواج على السواحل الشرقية لأكثر من 1.5 متر.

وأضاف: خلال الفترة القادمة سيشهد الكل انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة، وهذه أول كتلة هوائية باردة، وفي شمال المملكة سيبدأ الشعور بانخفاض الحرارة، ثم مناطق الوسط والمناطق الغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية