ماذا عن الترجيحات؟ تنافس "سعودي-أمريكي" للاستحواذ على "إنتر ميلان"

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الصندوق البريطاني أول من أبدى اهتماماً بحصة أغلبية لكنه لم يتوصل إلى اتفاق

ينافس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في سباق الاستحواذ على نادي "إنتر ميلان" الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتقارير إيطالية.

وأشارت التقارير إلى أنه لا توجد معلومات موثّقة حتى الآن إلا أنه يرجّح أن المشتري الأكثر احتمالاً للنادي الإيطالي هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكر تقرير موقع "Tuttomercatoweb" المتخصّص في الشؤون الرياضية، أنه يتوقع أن تتم الصفقة في غضون عام مع وجود منافسة من قِبل مشترين أمريكيين؛ حيث يحرص عديد من المستثمرين الأمريكيين على دوري الدرجة الأولى.

وكان الصندوق البريطاني "BC Partners" أول مَن أبدى اهتماماً بالحصول على حصة أغلبية في إنتر ميلان، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع شركة "سونينغ الصينية" المالكة لإنتر.

وتعيش شركة "سونينغ" الصينية حالياً، حالة غير مستقرة مالياً، في ظل القيود التي تفرضها الحكومة الصينية، على الاستثمار في كرة القدم.