السبت الممتاز: مباريات مهمة جدا أوروبيا ومحليًا

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عشاق كورة القدم ينتظرهم يوم السبت 25 سبتمبر العديد من المباريات المهمة بداية من الاسبوع السادس للدوري الأنجليزي الممتاز مرورا بالدوري الايطالي والاسباني ختاما بأخر لقاء من دور ال16 في كأس مصر موسم 2020-2021.

عندما تشير عقارب الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة تكون الاثارة حاضرة عندما يستضيف تشيليسي على ملعبه ستامفورد بريدج فريق مانشستر سيتي في لقاء لا يقبل القسمة مطلقا،

تشيليسي يدخل اللقاء متصدر الترتيب بفارق الاهداف عن اليونايتد وليفربول،لذلك فأنه لا غنى عن الأنتصار تأكيدا لمدى قوته على المنافسة هذا الموسم بعدما نجح المدرب توماس توخيل من تكوين فريق مرعب على الساحتين المحلية والأوروبية ، تعني مباراة تشيلسي لفريق جوراديولا تصحيح المسار كون بدايته الغير موفقه في الدوري وعدم ظهور الفريق بالشكل المعتاد حتى الان.

في نفس التوقيت يستضيف اليونايتد فريق استون فيلا على ملعبه اولد ترافورد وعينه على الفوز ليستمر الفريق في المنافسة حيث أن عودة رونالدو للشياطين الحمر رفعت سقف الأحلام لدى الجماهير.

ليفربول يخرج لمالاقاة فريق برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج الساعة السادسة والنصف مساءا..في لقاء يبحث فيه صلاح ورفاقه عن فوز مريح يعزز تواجده في المنافسة كون ليفربول يريد تعويض ما فاته الموسم الماضي.

الليجا الأسبانية تستكمل منافسات الأسبوع السادس بلقاء صاحب اللقب أتليتكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس الساعة الثانية ظهرا باحثا عن الفوز واستعادة الصدارة ولو مؤقتا على حساب الريال الذي يخوض لقاء فياريال في التاسعة مساءا من نفس اليوم بعد انتصاره الكاسح بسداسية في الجولة السابقة كان نجمها الأول كريم بنزيمة المهاجم الفرنسي، المباراة ستكون على معقل الفريق الملكي سانتياجو برنابيو ليؤكد أن الريال مع الإيطالي انشيلوتي سيعود مخفيا للجميع. وتنطلق في السادسة مساءا منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي حيث يخرج ميلان ثالث الترتيب للقاء فريق سبيزيا كالتشيو ليكمل مشواره نحو الصدارة بعدما استعاد الفريق بريقه،أما الجار الأنتر بطل الدوري في الموسم الفائت يدخل مباراة قوية امام اتلانتا على ملعبه جوزيبي مياتزا لأستعادة الصدارة من نابولي. في الدوري الفرنسي يلاقي فريق العاصمة باريس سان جيرمان ضيفه مونبيليه أملا في ايقاف نزيف النقاط في ظل غياب ميسي عن الفريق للأصابة.

محليا يلاقي الأهلي فريق أنبي في دور 16 لبطولة كأس مصر الذي تم استكماله بمباراة بيراميدز وسموحة التي انتهت على ملعب السويس الجديد 3-0 لفريق بيرامدز لينتظر المتأهل من مباراة اليوم التي ستلعب عند الساعة السابعة على أستاد الأسكندرية. الأهلي يخوض مباراة انبي وعينه على التأهل لتعويض خسارة لقبين في أسابيع قليلة الأمر الذي وضع الجهاظ الفني واللاعبين أمام قلق جماهيري كبير.