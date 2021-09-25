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أكد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يفكر في الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك أعلن يوم الجمعة، عن تمديد التعاقد مع باتريس كارتيرون، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تلفزيونية :«كارتيرون، سعيد بوجوده في نادي الزمالك، ولن يرحل عن تدريب القلعة البيضاء، في الفترة المقبلة، مهما كانت الاغراءات المعروضة عليه».

وأضاف :«كارتيرون، لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون إدارة النادي ليس لديها رغبة في استمراره مع الفريق»، مشيرًا:«المدير الفني الفرنسي تلقى عروضًا خارجية في الفترة الماضية، ولكنه رفضها لرغبته في البقاء مع النادي الأبيض».