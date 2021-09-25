أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وكيله: كارتيرون لن يرحل عن إلا في حالة واحدة

Print
وكيله: كارتيرون لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة وكيله: كارتيرون لن يرحل عن إلا في حالة واحدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لا يفكر في الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك أعلن يوم الجمعة، عن تمديد التعاقد مع باتريس كارتيرون، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تلفزيونية :«كارتيرون، سعيد بوجوده في نادي الزمالك، ولن يرحل عن تدريب القلعة البيضاء، في الفترة المقبلة، مهما كانت الاغراءات المعروضة عليه».

وأضاف :«كارتيرون، لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون إدارة النادي ليس لديها رغبة في استمراره مع الفريق»، مشيرًا:«المدير الفني الفرنسي تلقى عروضًا خارجية في الفترة الماضية، ولكنه رفضها لرغبته في البقاء مع النادي الأبيض».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد

الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية بيراميدز

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية بيراميدز