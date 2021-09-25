كلوب: محمد صلاح «آلة تهديفية» ولم أتوقع ما يحققه مع ليفربول

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الإشادة بهداف الفريق محمد صلاح، وما يقدمه من إنجازات فردية وجماعية وأرقام قياسية مع كل جولة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقارن يورجن كلوب محمد صلاح مع الهداف البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والحاصل مؤخرًا على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في القارة الأوروبية.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو الإنجليزي: ماذا بإمكاني القول؟ هل توقع مو حين وصوله هنا أن يحطم كل هذه الأرقام؟ ربما توقع ذلك. هل توقعت أنا ذلك؟ لا.

وأضاف: لا يمكنك توقع ذلك لأنه لا يمكنك توقع ذلك حيث يضع هذا الضغوطات على اللاعب.، لقد اتخذ خطوات ضخمة للغاية منذ قدومه هنا. لعبنا كرة قدم رائعة التي تساعد بدورها في تسجيل الأهداف. الفريق تطور في الاتجاه الصحيح ومو كان له تأثير ضخم على ذلك بكل وضوح.

وواصل: إنه يمر بلحظات جيدة ويتمتع بحالة جيدة ومزاج جيد. تأقلم على بعض التعديلات التي أجريناها على أسلوبنا وهو مستمتع بها. كل هذه الأمور جيدة وإيجابية بالطبع.”

وتابع: لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بما حققه بالفعل والآن نحن مهتمون بما يستطيع تحقيقه في المستقبل، محمد صلاح بكل تأكيد في المقدمة رفقة روبرت ليفاندوفسكي، لا شك في ذلك. إنه آلة تهديفية واحترافيته لا تشوبها شائبة. إنه يبذل كل ما لديه للحفاظ على جاهزيته.