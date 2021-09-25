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جامعة بني سويف: تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

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جامعة بني سويف: تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا جامعة بني سويف: تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه تم تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب القدامى والجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال 12 مركز لقاح تم تجهيزهم لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي غرب وشرق النيل بالمجان.

وأكد أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتطعيم تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم طلاب الجامعات، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة وبعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، ومدير إدارة اللجنة الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم وضع خطة وجدول زمني للكليات داخل الجامعة للانتهاء من التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه سيتم تطعيم طلاب المدن الجامعية ولن يسمح بدخول أي طالب دون الحصول على اللقاح، موجهاً بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كل الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطة تلقي اللقاحات ضد وتطعيم منسوبي الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوي، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة.

المصرى اليوم

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