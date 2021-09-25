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بدء تنفيذ خطة إحلال وتجديد كوبري القباحي الشرقي بالأقصر

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بدء تنفيذ خطة إحلال وتجديد كوبري القباحي الشرقي بالأقصر بدء تنفيذ خطة إحلال وتجديد كوبري القباحي الشرقي بالأقصر

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أعلن النائب الأستاذ الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر، عن بدء تنفيذ خطة إحلال وتجديد كوبري القباحي الشرقي علي الطريق السريع الرابط بين محافظتي الأقصر وأسوان بتكلفة تُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه، وذلك لرفع كفاءة الكوبري وتطويره للحد من الحوادث.

وتمت الموافقة على إحلال وتجديد الكوبري ورفع كفاءته بعد حدوث منخفض في الكوبري، ما قد يُعرِّض المواطنين للخطر.

وتمكن «العماري» من جلب الدعم المالي اللازم للبدء في تجديد الكوبري وصيانته استجابة لمطالب الأهالي والمواطنين بالقباحي الشرقي.

المصرى اليوم

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