بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والجامعة التكنولوجية في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية

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وقّع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اليوم، بروتوكول تعاون في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية المختلفة بما يسهم في رفع المستوى المهني والعلمي للطلاب وتطوير إجراء البحوث والدراسات في المجالات التكنولوجية والصناعية والبيئية المختلفة في إطار خطة مصر 2030، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين.

وأوضح «حسن» أنه سيتم استخدام الورش والمعامل والمزارع في كليات الهندسة، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والعلوم، والصيدلة، وعلوم الأرض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعتين لخدمة العملية التعليمية واستحداث برامج جديدة مشتركة بين الجامعتين لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، إضافة إلى عقد المؤتمرات المشتركة في مختلف مجالات التنمية الصناعية، والتكنولوجية، والتدريب، والتشغيل.

وأعرب «شكر» عن سعادته بتوقيع البروتوكول بين الجامعتين، خاصة أنه أحد أبناء جامعة بني سويف، حيث سبق أن تولى منصب عميد كلية الهندسة، موجهًا الشكر إلى «حسن» على جهوده المبذولة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي البحثي والتطبيقي العملي للجامعة، ما كان له دوره البارز في بلورة اسم جامعة بني سويف ووضعها في مقدمة الجامعات المصرية.