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منظمة الصحة العالمية توصي رسميًا باستخدام علاج ثالث لكورونا (تفاصيل)

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منظمة الصحة العالمية توصي رسميًا باستخدام علاج ثالث لكورونا (تفاصيل) منظمة الصحة العالمية توصي رسميًا باستخدام علاج ثالث لكورونا (تفاصيل)

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أوصت منظمة الصحة العالمية، بشكل رسمي، باستخدام توليفة من «كازيريفيماب» و«إيمديفيماب»، كعلاج ثالث، للمصابين بكورونا الذين يعانون أمراضًا سابقة، والذين قد يعانون أعراضًا شديدة جراء الإصابة به، ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن «المرضى المُعرَّضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجساماً مضادة طبيعية ضد كوفيد- 19 هم مجموعتا المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي».

وقامت شركة «رجينرون» بتطوير الدواء، وعمل مختبر «روش» على تسويقه باسم «رونابريف»، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادّة مُصنّعة في المختبرات.

المصرى اليوم

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