مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة تنظم حلقة نقاشية حول «الناجيات من العنف»

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نظمت مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة اليوم ٢٣ حلقة نقاشية تحت عنوان ( نظرة على الإطار القانوني لإحالة السيدات والفتيات الناجيات من العنف) حضر الحلقة وأدار النقاش عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، و ممثلي عن مجلس القومي للمرأة و وزارة الداخلية و وزارة التضامن وعدد من الأطباء العاملين على وحدة المرأة الآمنه بالقصر العيني و ممثلي عن منظمات مجتمع مدني معنية بتقديم الدعم للناجيات وضحايا العنف.

شارك فى نقاش الجلسة الأولى (فهم آلية ومسارات عمل نظام الاحالة المتبع بالهيئات الحكومية) كلا من الدكتورة رانيا يحي عضو المجلس القومي للمرأة ، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والدكتورة أمنية عثمان مسئولة وحدة المرأة الآمنة بالقصر العين ، د/جاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن ، د/ محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

• المقدم/ تامر عبد المنعم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

شارك فى نقاش الجلسة الثانية( الدور التشريعي في دعم وتحسين ظروف عمل مسارات الإحالة الوطنية) كلا من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الاحزاب ، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الاحزاب ، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعضو تنسيقية شباب الاحزاب.

شارك فى الجلسة الثالثة دور منظمات المجتمع المدني في دعم مسارات الإحالة وتيسير اللجوء إليها كلا من هبة لطفي المركز المصري لحقوق المرأة ، هبة شعراوى ، حازم الملاح .

وأدار الحلقة النقاشية كلا من نجوي رمضان المدير التنفيذى للمؤسسة ، بالتعاون مع أحمد طارق - مدير المشروعات بالمؤسسة.