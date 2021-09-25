المشدد 10 سنوات لحداد سرق سيارة من قائدها بالإكراه في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة حداد مسلح بالسجن المشدد ١٠ سنوات، لإدانته بسرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح ،وحصوله على مبلغ ٣٢ ألف جنيه لإرجاع السيارة.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من عام ٢٠١٤، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود بلاغا من المدعو «س. ح. س» ٣٧ عاما سائق ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال سيره في الطريق العام مستقلا السيارة خاصته، استوقفه أحد الأشخاص واعترض طريقه وأطلق عيار ناري من سلاح كان بحوزته، مما بث الرعب في نفسه وتمكن من الإستيلاء على السيارة قيادته وهاتفه المحمول، وبعد ذلك استحصل منه على مبلغ ٣٢ ألف جنيه لإرجاع السيارة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويدعي «م. أ. ع» ٣٦ عاما حداد مسلح ومقيم بدائرة مركز أولاد صقر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.