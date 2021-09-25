أخبار عاجلة

هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
"النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق -
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا -
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية -
رئيس الوزراء اليوناني: لا ننوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا لكننا سندافع عن أراضينا وسيادتنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المعلمي" يشارك في اجتماع "ثلاثية مجلس التعاون" ووزير الخارجية الروسي

Print
تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والإقليمية

شارك مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي؛ أمس، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية سيرجي لافروف؛ بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، وذلك على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والاقليمية.

حضر الاجتماع مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية

بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة