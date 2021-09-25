حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتفاصيل درجات الحرارة لنهاية سبتمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فى آخر تقرير لها عن حالة الطقس اليوم أن الطقس اليوم يميل للحرارة على القاهرة، بسبب تقدم المرتفع الأزوري.

وترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا فى مصر ببعض المناطق فى القاهرة وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى مصر السبت 25-9-2021

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة اليوم قريبة من السائدة خلال طقس الأمس على أغلب الأنحاء، وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويكون الطقس اليوم حارًا فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، و معتدلاً فى السواحل الشمالية.

ويكون الطقس ليلاً لطيفًا في الشمال وحتى القاهرة، بينما يكون معتدلا على باقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة وبعض مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 مترًا.

ويكون البحر الأحمر مضطربًا وارتفاع الموج يتراوح بين مترين و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة فى مصر اليوم

تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمي 30ْ، والصغري 21ْ، و32ْ درجة للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية 28ْ للعظمي، والصغري 22ْ للصغري، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 31ْ.

يستعرض الجدول التالي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. ودرجات الحرارة حتى نهاية سبتمبر

حالة الطقس غدًا فى مصر حتى نهاية شهر سبتمبر

ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا فى مصر فى بعض المناطق من القاهرة وكذلك شمال وجنوب الصعيد.

وتكون درجة الحرارة العظمي فى القاهرة غدًا 31ْ للعظمي، و33 للمحسوسة.

وتكون فى السواحل الشمالية غدًا 28ْ للعظمي، و31ْ للمحسوسة، وفى جنوب الصعيد 34-37 للعظمي والمحسوسة علي التوالي.

وتكون الحرارة فى شمال الصعيد 32-34ْ، وجنوب الصعيد 37-38ْ للعظمي والمحسوسة على التوالي.

وتتوقع الأرصاد استمرار تكون الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح ببعض المناطق بما يققل من الاحساس بارتفاع الرطوبة النسبية.

ويعرض الجدول التالي درجات الحرارة العظمي والمحسوسة فى مصر حتى نهاية شهر سبتمبر.