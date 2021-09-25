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«مستثمري برج العرب»: ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 13.6% في 2021

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«مستثمري برج العرب»: ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 13.6% في 2021 «مستثمري برج العرب»: ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 13.6% في 2021

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية في الاسكندرية، إن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بلغت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، 2021، حوالى 4 مليار و585 مليون دولار، مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 13.6 % .

وأشاد «عامر» بتصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في هذا الصدد، مؤكداً أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال أيرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمغرب وليبيا، معتبراً ذلك الأمر بمثابة نجاح كبير لمصر والصادرات المصرية.

وطالب في تصريحات له السبت، بتذليل كافة المعوقات أمام الصادرات المصرية بصفة عامة وأمام صادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بصفة خاصة، مؤكداً أن منتجات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تتمتع بثقة كبيرة داخل مختلف أسواق العالم نظراً لجودة المنتجات المصرية في هذين القطاعين المهمين.

وأكد اتفاقه التام مع تأكيد وزيرة الصناعة والتجارة بأن هذين القطاعين يمتلكان إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلهم للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وأن هناك فرصًا تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

ولفت إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً اساسياً في تنفيذ خطة وزارة الصناعة والتجارة، الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، معرباً عن أمله في أن يكون للحكومة دورها في تذليل جميع المشكلات والعقبات أمام الصادرات المصرية التي تعتبر عاملاً رئيسياً في دعم الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من العملة الأجنبية.

المصرى اليوم

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