الكشف على ٧٨٥ مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب بقنا

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نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية أبودياب غرب بمركز دشنا وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد ٧٨٥ مواطن في ٧ تخصصات طبية بواقع «٢٣٢ حالة باطنة، ١٦٩ حالة رمد، ١٤١ حالة طب أطفال، ٩٧ حالة أمراض جلدية، ٨٠ حالة جراحة، ٣٢ حالة تنظيم الأسرة، ٢٤ حالة تنظيم أسرة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٩٩ حالة وإجراء الأشعة لـ ١٨ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب بقنا

قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب بقنا

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٨١ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .