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بعد سحب كراكة وسفينة.. «كابونجا» الخارق يستعد لحصد لقب «أقوى رجل في العالم»

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بعد سحب كراكة وسفينة.. «كابونجا» الخارق يستعد لحصد لقب «أقوى رجل في العالم» بعد سحب كراكة وسفينة.. «كابونجا» الخارق يستعد لحصد لقب «أقوى رجل في العالم»

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نجح المصارع المصرى أشرف محروس «كابونجا»، 38 سنة، الملقب بالرجل الخارق في جرّ كراكة زنة 4 آلاف طن في هيئة قناة السويس.

يأتى هذا خلال تأهب واستعداد المصارع «كابونجا» للتسجيل بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بجرّ وزن يكسر الرقم المسجل في الموسوعة تحت اسم «أقوى رجل في العالم»، حيث يبدأ في التدريب على سحب سفينة تزن حوالى 11 ألف طن، ليكسر الرقم المسجل في الموسوعة بـ10 آلاف طن، حيث نجح الجمعة في سحب أكثر من 4 آلاف طن متمثلة في كراكة حفر عملاقة بهيئة قناة السويس.

وقال «كابونجا» لـ«المصرى اليوم»: «قدمت طلبًا للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لرفع كراكة، ووافق على الطلب، وتواصلت مع قسم الكراكات والورش ورحبوا بى».

وأضاف: «مصادفة اكتشفت قوتى الخارقة عندما كنت ألعب مع أصدقائى، فقلت لهم أنا ممكن أسحب السيارة الملاكى دى بإصبع واحد، ولم يصدقونى ولكنى فعلت وسط اندهاشهم، وتطور الأمر وقالوا لى فيه لودر تقدر تسحبه وسحبته وجررته بأسنانى، ثم تطور الأمر أكثر وبدأت أدخل على الإنترنت لكى أرى من هم مثلى وماذا يحققون، فوجدت من يسحب طائرة أو تريللا وغيرهما، فبدأت بسحب ربع نقل ثم نصف نقل ثم تريللا ثم 2 تريللا، وبدأت أطور نفسى إلى أن وصلت لحلم كسر رقم موسوعة جينيس المسجل لأقوى رجل في العالم الذي جرّ وزن 10 آلاف طن، ورتبت لسحب 11 ألف طن، ولم أجد أفضل من السفينة.. وطبيعى أن يتوافر هذا في هيئة قناة السويس».

واستطرد: «ألعب جودو ومصارعة وكونغ فو وكيك بوكس وألعاب قتالية كثيرة، حققت في بعضها بطولات.. وكل هذه الألعاب تتطلب طبيعة أكل معينة، ولكنى آكل ما يتواجد أمامى نظرا لحالتى المادية».

وأردف: «أتمنى أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسى موجوداً معى يوم سحبى للسفينة ودخولى موسوعة جينيس».

المصرى اليوم

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