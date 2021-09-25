«تموين الإسكندرية» تفاجئ 8 إدارات وتحرر 415 محضرًا

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ8 إدارات فرعية، وحررت 415 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة.

وحررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، 109 محضر شملت ١٠٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين العجمى حررت الحملة 57 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٨ محضر عدم حمل شهادات صحية ،و١٢ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٣ محاضر للمنشآت بدون ترخيص، ومحضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضر ضبط ١٢٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر باجمالى ٢٤٠٠٠ سيجارة بالاشتراك مع مباحث التموين، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 79 محضر شملت ٣٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين شرق، حررت الحملة 68 محضر شملت ٢٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 22 محضر شملت ١٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر المنشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 10 محاضر شملت ٣ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية،ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد،ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين الجمرك وغرب حرت الحملة 38 محضر تنوعت بين ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و٤ محاضر المخابز سياحية بدون ترخيص،ومحضر حيازة مراتب جاهزة لعدم وجود مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر.