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"صحة حائل" تصدر 10 تراخيص لمنشآت خاصة جديدة خلال أغسطس

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بجانب 18 إلكترونيًّا لممارسين صحيين وأيدت منح 13 تأشيرة لمؤسسات صحية

أصدرت صحة حائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال شهر أغسطس من هذا العام الحالي 2021.

وتفصيلًا: أصدرت إدارة تنمية الاستثمار عدد 4 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص "مبدئي"، وأصدرت 6 تراخيص "نهائي" لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت 18 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، وأيدت منح 13 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 6 إجراءات نقل ملكية وموقع لمنشآت صحية خاصة.

واستقبلت الإدارة 8 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 10 بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، وأصدرت 8 قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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