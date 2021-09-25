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هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
"النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:48 مساءً
رئيس الوزراء اليوناني: لا ننوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا لكننا سندافع عن أراضينا وسيادتنا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في نيويورك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 25 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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