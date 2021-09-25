السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم السبت

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أعلنت هيئة السكة الحديد أن متوسط تأخير القطارات، اليوم السبت، علي الخطوط الرئيسية بلغ 5 ساعات ونصف وذلك بسبب أعمال التطوير الشاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقال التقرير متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية بلغ ٩٠ دقيقة و متوسط تأخيرات القطارات على خط بنها / بور سعيد ٧٠ دقيقة.

في الوقت الذي بلغ متوسط تأخير القطارات في الوجه القبلي ٩٠ دقيقة، وبلغ متوسط التاخيرات علي خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة" ٧٠ دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات