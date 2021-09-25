غدًا الأحد .. استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر على تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر غدًا الأحد، لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من العابرين والحالات الإنسانية وتيسير عبورهم، وإدخال أي مساعدات قادمة لقطاع غزة، علاوة على مواد ومعدات إعادة الإعمار والأطقم العاملة عليها.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.