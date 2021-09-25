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انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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شهدت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ يسود المحافظة طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 16 وحتى 29 درجة، وسجلت العريش درجة حرارة ما بين 20 و29 درجة، ورفح ما بين 20 و29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 16 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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