محمد عامر : الأهلي قاسي على أولاده .. وأشعر «بالمرارة»

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قال محمد عامر نجم الأهلي الأسبق، أن التدريب في مصر لا يعتمد على الكفاءة الفنية، مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن التدريب في مصر ليس بالكفاءة الفنية، وإنما (بالحب)، والنادي الأهلي قاسي على أولاده حتى الأن.

وأضاف: «أشعر بالمرارة من الأهلي ومعظم أبناء جيلي لديهم نفس هذا الشعور، ولن أكشف عن أي تفاصيل أكثر من ذلك».

وأشار إلى أن حسام البدري، هو أكثر أبناء جيلي حظًا في مجال التدريب، مضيفًا: «لو كنت مسؤولا عن الكرة المصرية، كنت اتخذت قرارًا بإقالة البدري من تدريب المنتخب، لأنه لم يكن لديه قبول جماهيري».