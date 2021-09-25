أخبار عاجلة

وظائف خالية في مصلحة الشهر العقاري لأكثر من 4100 فرصة في القاهرة وجميع المحافظات -
الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد -
سيدة تحرر محضرا عقب فقدان رضيعها داخل مستشفى الحسينية بالشرقية -
تطالب بتعويض المستخدمين عن سوء الخدمة.. دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات -
تعرف على جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي -
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي -
شاهد من إيرلندا.. سفارة المملكة تحتفي باليوم الوطني 91 وشعار المملكة على "جسر بيكيت" -
رسميًا.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين -
حمدوك:زيارة رئيس البنك الدولي دليل عملي على فك عزلةالسودان الدولية -
وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد عامر : الأهلي قاسي على أولاده .. وأشعر «بالمرارة»

Print
محمد عامر : الأهلي قاسي على أولاده .. وأشعر «بالمرارة» محمد عامر : الأهلي قاسي على أولاده .. وأشعر «بالمرارة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد عامر نجم الأهلي الأسبق، أن التدريب في لا يعتمد على الكفاءة الفنية، مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن التدريب في مصر ليس بالكفاءة الفنية، وإنما (بالحب)، والنادي الأهلي قاسي على أولاده حتى الأن.

وأضاف: «أشعر بالمرارة من الأهلي ومعظم أبناء جيلي لديهم نفس هذا الشعور، ولن أكشف عن أي تفاصيل أكثر من ذلك».

وأشار إلى أن حسام البدري، هو أكثر أبناء جيلي حظًا في مجال التدريب، مضيفًا: «لو كنت مسؤولا عن الكرة المصرية، كنت اتخذت قرارًا بإقالة البدري من تدريب ، لأنه لم يكن لديه قبول جماهيري».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار