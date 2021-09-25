داوود حسين: سمير غانم أفضل من قدم الفوازير وتأثرت بشدة لوفاته

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين إن سمير غانم هو من أفضل من قدم الفوازير ودعا بالرحمة له ولزوجته، قائلا تأثرنا بشدة لوفاتهما، وأنا أحبه بشدة وهو أخي الذي لم تلده أمي وأيضا الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، واشتركت مع سمير غانم في أحد الأعمال.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، عن الفوازير هل زمانها قد انتهي أجاب اتمني أن تعود الفوازير مرة أخرى، خاصة مع وجود مبدعين من الممثلين والشباب من نجوم الفن.

وأضاف داود حسين عن التقليد وموهبته فيه أن التقليد يتطلب أن تتخيل وأن تدخل في الشخصية وتضيف لها وأن ارجع إلى أرشيف كل فنان.

وأشار أن أغلب الشخصيات التي قدمتها بفوازير المشاهير هي من الناس وليست كلها من المشاهير، وأنا قمت بتقليد أحد أفضل أصدقائي.

وتابع داود حسين أنه تتلمذ على يد الفنان الكبير سعد أردش، وقام حسين بتقليده على الهواء.