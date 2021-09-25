داوود حسين : الاعتزال ليس للفنان ولكن للاعب الكورة وفريد شوقي نموذج للمبدع صغيرا وكبيرا

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قال الفنان داوود حسين إنه منذ صغره يعشق الأفلام الهندية، ومن الممكن أن أدخل الفيلم وأنا صغير أكثر من ٣ مرات، حتي أحفظ أغاني الأفلام الهندية، وأعرف لغتهم ولا احتاج إلى مترجم حاليا لمعرفتي باللغة الهندية.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، الاعتزال ليس للفنان ولكن للاعب الكورة وأن الفنان يزداد ابداع مع العمر، وفريد شوقي هو نموذج بالنسبة لي وكنت أساعده في أفلام الأبيض وأسود ودائم الابداع وهو شاب وهو كبير وكل ما يكبر الفنان يزيد الابداع وعمري ما جالى احساس بانني أريد الاعتزال.

وقال الفنان داود حسين أن أصعب المشاهد في حياته الإنسانية جائحة كورونا، وما شاهدناه من الوفيات تأثرنا به بشدة.

وأشار إلى أن مشهد رحيل والدة من أصعب المشاهد في حياتي، وكل إنسان يعرف قيمة والده عندما يرزقه الله بولد ليعرف فضل الأب ودوره في حياته، ووالدى كان صديقي وكنا أصحاب وقمت بتربية ابنائي كما تربيت، وابي له فضل كبير في حياتي.

وتابع داود حسين عن أولاده أن منهم من شاركني في بعض الأعمال الفنية ولكن بشكل خفيف ولظروف العمل لا أجلس معاهم كثيرا، فقلت لهم أن يأتوا اللوكيشن حتي أرهم وأنا أعمل، وأولادي حاليا بعيدا عن الفن.