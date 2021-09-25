«لما زعل القولون انفجر».. زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل أزمته الصحية بعد خروجه من المستشفى

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كشفت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعي، تفاصيل أزمته الصحية، بعد خروجه من المستشفى.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على قناة MBC مصر : «نضال كان بيعمل فيلم وكان في اتفاقات وشروط وحاجات، المفروض تتعمل ومفيش حاجة منها اتعملت، وفجأة لقى نفسه في فيلم ممكن يهز صورته أمام الناس».

وأضافت هند قائلة : «حاول بقدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والجهة الإنتاجية مكنتش متعاونة نهائي، ونضال بطبعه إنسان هادي ومهذب جدًا».

وتابعت: «نضال مش بيعرف يخرج انفعالته على حد.. وخرج من الاستوديو سمع صوت طرقعة في بطنه وبعد 10 دقائق حدث آلم وراح على المستشفى».

وأكملت: «عمل أشعة ومعرفناش في أيه لغاية ما أتكلمنا مع الدكتور، ونضال كان عنده جيوب قولون .. الدكتور لما شاف النتائج لقى في جيب من القولون انفجر ولازم عملية».

وواصلت: «الحالة شخصت بانفجار جزئي في القولون وأجرينا العملية الساعة 2 صباحا ومكنش ينفع الانتظار لأنه كان دخل في مرحلة تسمم الدم ولما زعل القولون أنفجر».

وأختتمت: «نضال خرج من المستشفى.. بس طبعا لسا تحت الملاحظة، والحمد الله الحالة استقرت».