«زي النهارده» وفاة المفكر الفلسطينى إدوارد سعيد 25 سبتمبر 2003

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هو إدوارد وديع سعيد المولود في القدس 1 نوفمبر 1935 لعائلة مسيحية وكان أبوه فلسطينيا أمريكيا وأمه فلسطينية لبنانية مسيحية بدأ دراسته في كلية فيكتوريا في الإسكندرية، ثم سافر إلى أمريكا للدراسة وحصل على البكالوريوس من جامعة برنستون في 1957 ثم الماجستير في 1960 والدكتوراة من جامعة هارفارد في 1964 قضى سعيد معظم حياته الأكاديمية أستاذا في جامعة كولومبيا في نيويورك، لكنه عمل «أستاذاً زائراً» في عدد من المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة ييل وهارفارد وجون هوبكنز، وبالإضافة إلى كونه ناقدًا أدبيًا مرموقًا، فقد تعددت اهتماماته السياسية التي دارت عن القضية الفلسطينية والدفاع عن شرعية الثقافة والهوّية الفلسطينية، وعن حقوق الفلسطينيين ونظرة الغرب إلى العرب والإسلام والمسلمين وثقافات العالم الأخرى. ويشرح إدوارد سعيد كيف أن الإعلام الغربى والخبراء وصنّاع السياسة الغربية والإمبريالية الثقافية الغربية تتضافر كلها لتحقيق مصالح غربية غير عادلة في نهاية المطاف، وذلك عن طريق إيجاد خطاب غربى منحاز ثقافيًا إلى الغرب ومصالحه. ويعتبر كتابه الاستشراق من أهم أعماله ويعتبر بداية فرع العلم الذي يعرف بدراسات ما بعد الكولونيالية. وكان من أشد المعارضين لاتفاقيات أوسلو، وانتقد ياسر عرفات واعتبر أن اتفاقيات أوسلو كانت صفقة خاسرة للفلسطينيين. كان سعيد من المؤمنين بالحل المبنى على قيام دولة ثنائية القومية، وأسس مع الدكتور حيدر عبدالشافى والدكتور مصطفى البرغوثى وإبراهيم القاق المبادرة الوطنية الفلسطينية كحركة سياسية فلسطينية تهتم بالنهوض بالشخصية الفلسطينية وإجبار العالم على الاعتراف بالفلسطينيين وبعد معرفته بخبر إصابته بمرض السرطان في 1999 بدأ في كتابة مذكراته باسم «خارج المكان» إلى أن توفى «زي النهارده» فى 25 سبتمبر 2003 متأثرا بمرض اللوكيميا (سرطان الدم) ومن مؤلفات إدوارد الأخرى: جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية و(بدايات: القصد والمنهج والاستشراق) ومسألة فلسطين وبعد السماء الأخيرة ومتتاليات موسيقية والثقافة والإمبريالية والذى يعتبر تكملة لكتابه الاستشراق وسياسة التجريد والإسلام الأصولى في وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية (بالاشتراك مع برنارد لويس وتمثلات المثقف) وغزة أريحا: سلام أمريكى و(أوسلو:سلام بلا أرض) وتأملات من المنفى.