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الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

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حيث الأماكن المتنوعة التي يرتادها الزوَّار من مختلف الأعمار

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

تفاعل جمهور واجهة الرياض مع الصور الفوتوغرافية التي عرضتها وكالة الأنباء في مقر الواجهة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91، حيث الأماكن المتنوعة التي يرتادها الزوار من مختلف الأعمار.

واطلع الزوار على مكونات أجنحة المعرض الذي أُقيم برعاية شركة (على كيفك)؛ ليشاهدوا ما تبرزه هذه الصور من محطات مهمة في تاريخ ملوك السعودية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتلك المشروعات التي دشنها سمو ولي العهد في ظل رؤية السعودية الطموحة 2030، فضلاً عن التطور العمراني الذي شهدته الرياض على مدى 50 عامًا.

وشهد المعرض حضورًا كبيرًا من زوار الواجهة الذين حرصوا على التقاط صور لهم مع الصور المعروضة، وتسجيل الفترات التاريخية التي مرت بها السعودية، وكيف كان عمرانها في الماضي، وإلى أين وصل حاليًا وسط طموحات لا تنضب للاستمرار في التطور بفضل الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة.

وهدفت "واس" من إقامة هذا المعرض إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع من خلال شراكة مميزة مع القطاع الخاص ممثلة في شركة (على كيفك)؛ وذلك لإطلاع الزوار من مواطنين ومقيمين عبر نافذة بصرية مفتوحة على تاريخ ملوك السعودية على مَرّ العهود، وما شهدته بلادنا من تطور ونماء في مختلف المجالات حتى هذا العهد الميمون.

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي يجذبان جمهور واجهة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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