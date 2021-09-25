«زى النهارده» وفاة الفنان خالد صالح 25 سبتمبر 2014

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في 23 يناير 1964 وفى محافظة القاهرة ولد الفنان خالد صالح وتخرج في كلية الحقوق عام 1987م وعمل بالمحاماة لفترة، في بداية حياته المهنية، فيما بدأ مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة ومسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وكان آنذاك يمارس بعض الأعمال التجارية الخاصة، إلى جانب العمل الفنى ثم تفرغ للتمثيل في 2000 وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية. سرعان ما لمع نجمه وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفى أدوار الشر حتى استطاع في فترة قصيرة أن يصل إلى النجومية ومن أبرز أفلامه «تيتو» و«أحلام حقيقية» و«هى فوضى» و«الريس عمر حرب» و«ابن القنصل»، كما قدم عددا من المسلسلات التليفزيونية منها «سلطان الغرام» و«بعد الفراق» و«موعد مع الوحوش» و«الريان» ونال خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز فحصل على جائزة التمثيل من مهرجان الأفلام وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير لأحسن تمثيل من مهرجان الإعلام العربى عن دوره في مسلسل «تاجر السعادة» وقد تعرض لأزمة قلبيه إثر الإجهاد الشديد الذي بذله أثناء تصوير مسلسل «موعد مع الوحوش» وأجرى جراحة في القلب بمركز مجدى يعقوب بأسوان في سبتمبر 2014 لكن حالته الصحية تدهورت ليرحل عن عالمنا «زى النهارده» في 25 سبتمبر 2014.