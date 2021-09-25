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الرائد لمشاركة الاتحاد بالصدارة.. الفتح والفيصلي لاقتحام مربع الكبار

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الرائد لمشاركة الاتحاد بالصدارة.. الفتح والفيصلي لاقتحام مربع الكبار الرائد لمشاركة الاتحاد بالصدارة.. الفتح والفيصلي لاقتحام مربع الكبار
مواجهتان في ختام جولة "هي لنا دار"

الرائد لمشاركة الاتحاد بالصدارة.. الفتح والفيصلي لاقتحام مربع الكبار

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار) بإقامة مواجهتَيْن، نتيجة كل منهما قد تغير في شكل جدول الترتيب بالنسبة للصدارة وفِرق المقدمة.

الفتح - الحزم
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالأحساء يحل الحزم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط ضيفًا على الفتح سابع الترتيب بـ8 نقاط.

يتطلع الفتح لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم للمحافظة على سِجله خاليًا من الهزائم للجولة الخامسة على التوالي من أجل الدخول إلى نادي الأربعة الكبار في جدول الترتيب.

وقدَّم الفتح أداء جيدًا هذا الموسم؛ إذ افتتح موسمه بخسارة أمام الرائد، ومن ثم تعادل أمام الفيحاء، وبعد ذلك نجح في تحقيق انتصارين متتاليَيْن أمام الشباب والباطن بالنتيجة ذاتها (2-صفر)، قبل أن يتعادل مع الأهلي في مباراته الأخيرة؛ ليحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط.

في المقابل يسعى فريق الحزم لتأكيد صحوته، والاستمرار بحصد النقاط للوصول إلى الفوز الثاني هذا الموسم من أجل التقدم في جدول الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر.

ولم يعرف الحزم طعم الانتصارات في المراحل الأربع الأولى؛ إذ تعادل أمام التعاون والأهلي قبل أن يخسر من الرائد والشباب.

ويدخل الحزم المباراة وهو في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن التعاون متذيل الترتيب.

الرائد - الفيصلي
يستضيف الرائد خامس الترتيب بـ 10 نقاط نظيره الفيصلي صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

ويطمح أصحاب الضيافة لمواصلة تألقهم بتحقيق النتائج الإيجابية لاعتلاء صدارة جدول الترتيب برفقة الاتحاد الذي تعثر مساء أمس الجمعة بتعادله مع التعاون (1-1).

ويأمل الرائد بمواصلة انطلاقته القوية بعدما حقق أفضل بداية له بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين السعودي بعد 3 انتصارات حققها خلال المراحل الخمس الماضية؛ إذ قدمت كتيبة الإسباني بابلو ماشين عروضًا مميزة هذا الموسم؛ جعلتهم أحد المنافسين بقوة على الصدارة بعد مرور 5 مراحل حتى الآن.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر.

في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته بتقديم عرض قوي في مواجهة اليوم بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه هذا الموسم للوصل للفوز الثالث، والثاني على التوالي؛ للتقدم في سُلَّم جدول الترتيب، والاقتراب من مقارعة الكبار.

وقدم الفيصلي أداء مميزًا في أول مرحلتين بعد تعادله أمام مضيفه الأهلي، وفوزه على ضيفه النصر، إلا أنه تلقى خسارتين متتاليتَيْن أمام الاتحاد وضمك.

ونجح الفيصلي بالعودة لسكة الانتصارات بعد فوزه الصعب في المرحلة السابقة أمام جاره الفيحاء 2-1؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط؛ ليبقى في المركز الثامن.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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