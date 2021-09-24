الجناح المصرى يستقبل 10 آلاف زائر باليوم الأول للافتتاح التجريبى لإكسبو 2020 بدبى

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استقبل اليوم الجناح المصرى المشارك في فعاليات اكسبو 2020 بدبى أكثر من 10 الاف زائر، ضمن فعاليات الافتتاح التجريبى الذي أجرته إدارة الإكسبو بدولة الامارات العربية المتحدة، تمهيداً للاعداد للافتتاح الرسمى والمقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192 دولة .

تشارك مصر في المحفل الدولى الذى يستمر 6 أشهر بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الاقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات .