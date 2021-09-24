ذا صن: جوجل ستوقف خدماتها لملايين من هواتف الأندوريد (تفاصيل)

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أيام قليلة متبقية عن إيقاف شركة جوجل لخدمات خرائط جوجل واليوتيوب والـ«جي ميل» لعدد من المستخدمين.

وكشفت شركة «جوجل» أن تطبيقاتها الثلاثة «يوتيوب، جوجل مابس، جي ميل» ستتوقف على ملايين من مستخدمي الهواتف في العالم، اعتبارًا من 27 سبتمبر المقبل، وسيُجرى حظر المستخدمين، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أكد عملاق البحث أن عددًا قليلاً من أجهزة الأندرويد ستفقد إمكانية الوصول إلى خرائط Google وYouTube وGmail اعتبارًا من 27 سبتمبر.

وقال عملاق البحث، في بيان، إنها تخطط لمنع مستخدمي هواتف «أندوريد» أصحاب نظام التشغيل «Android 2.3» من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم، حيث تم إطلاق الإصدار القديم من نظام تشغيل «Google» في ديسمبر 2010، «القرار جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا».

وأكدت «جوجل»، أنها تسحب بشكل تدريجي دعمها للهواتف العاملة بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل «أندرويد»، كي تتمكن من طرح إصدارات جديدة، إذ إن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين، وأحدث إصدارات نظام التشغيل هو «Android 11».