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موعد وملعب مباراة الأهلى وإنبي فى كأس

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موعد وملعب مباراة الأهلى وإنبي فى كأس مصر موعد وملعب مباراة الأهلى وإنبي فى كأس

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تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع نظيره إنبى عند السابعة مساء السبت، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس .

وتعد المواجهة مصيرية بالنسبة للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وذلك بعد خسارة السوبر المحلى أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضى، وانتهت بركلات الترجيح، حسمها الفريق العسكرى عن جدارة، وهو الأمر الذي دفع مسؤولى الأهلى تغريم كل لاعب بالفريق وكذا الجهاز الفنى 300 ألف جنيه، لاسيما أن الفريق أنهى بطولة الدورى في النسخة الماضية بشكل سيئ، ونجح في التتويج بالمسابقة، ولذلك فإن المواجهة بين الأهلى وإنبى ستكون في غاية الإثارة وفرصة لتحسين الأوضاع واكتساب الثقة بالنسبة للاعبين والجهاز الفنى.

ومن المقرر أن يستضيف المباراة الإسكندرية المباراة لاعتباره ملعبا محايدا بين الناديين وهو المبدأ الذي تقام عليه مباريات الكأس هذا الموسم.

المصرى اليوم

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