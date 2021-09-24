★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره للعاملين في الطرق بالمنطقة المحيطة بحي الأسمرات، وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، خلال تفقده أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية.

وحرص السيسي على الوقوف مع العاملين في تشييد الطرق بمنطقة الطريق الدائري للاطلاع على آخر المستجدات. وقال الرئيس للعاملين في المشروع، اليوم الجمعة: «أنا بشكركم صحيح، حد كان يصدق إننا نشق الجبل كده عشان نعمل محور زي ده!». وأشار الرئيس إلى أن المشروع سينقل المنطقة كلها نقلة كبيرة جدًا، مشددًا على أهمية تأمين الطرق بشكل جيد. كما أشاد بحجم الحركة الصناعية في القاهرة، المشتملة على مئات الأعمال من الطرق والكباري، معرباً عن تقديره واحترامه لكل العاملين في مجال تشييد الطرق بمصر.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة، حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مروراً بمناطق محور الفريق العصار وصولاً إلى محور شبرا / بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في انهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.