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الداخلية تعلن غلق كلى لشارع 79 بالمعادى (المدة والتفاصيل)

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الداخلية تعلن غلق كلى لشارع 79 بالمعادى (المدة والتفاصيل) الداخلية تعلن غلق كلى لشارع 79 بالمعادى (المدة والتفاصيل)

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أعلنت وزارة الداخلية عن تحويلات مرورية في منطقة المعادي تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع (79) بمنطقة المعادى بالقاهرة.

مما يستلزم تنفيذ الآتى:

- غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى في الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط.. دون تنفيذ أي أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الإبقاء على حركة المرور بميدان النادى. وبقاء حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24)، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادى، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى، اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة (45) يوما على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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