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كشف ملابسات جريمة المنيا الغامضة.. شقيقان وطفل وراء واقعة «نزلة الفلاحين»

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كشف ملابسات جريمة المنيا الغامضة.. شقيقان وطفل وراء واقعة «نزلة الفلاحين» كشف ملابسات جريمة المنيا الغامضة.. شقيقان وطفل وراء واقعة «نزلة الفلاحين»

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نجحت الأجهزة الأمنية في المنيا، في كشف ملابسات عثور أهالي قرية صفط ، بمركز المنيا، على جثة شاب مخنوق ملقي بمجري مصرف المحيط، بعد ساعات من الإبلاغ باختفائه. تبين أن مرتكبي الواقعة شقيقين وطفل، بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه.

ونجح فريق البحث بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، كشف ملابسات الحادث، والقبض على المتهمين وهم «ا. ح، 32 سنه» وشقيقة «م، ح، 21 سنة»، والثالث طفل 12 سنة، مقيمون جميعا بقرية البرجاية بمركز المنيا، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية صفط الخمار بمركز المنيا، على جثة طه جمال أبواليزيد، 20 سنه، حاصل على دبلوم، مقيم بالقرية، مخنوق وملقي بمجري مصرف المحيط، جنوب قرية نزلة الفلاحين.

تم انتقال فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

المصرى اليوم

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