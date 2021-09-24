وفاة فنان الكاريكاتير جمعة فرحات عن 80 عاما

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توفي فنان الكاريكاتير الكبير «جمعة فرحات»، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاماً.

وأعلن الفنان التشكيلي الدكتور حسن فداوي، عبر حسابه على «فيس بوك»، وفاة الفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونعى فداوي صديقه الراحل في منشوره وقال: «توفي إلى رحمة الله المشاغب والصديق الجميل جمعة فرحات، هتوحشني يا جمعة العزيز عموماً نلتقي عن قريب لنتبادل النكات ونغرق في الضحك».

وللرسام الكاريكاتير باع طويل في المهنة، بمسيرة استمرت لما يقرب من 60 عاما. وحصل فرحات على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1964م.

ثم التحق بالعمل في مؤسسة «روزاليوسف» الصحفية منذ عام 1964م، وواصل مسيرة العطاء من داخلها طوال ما يقرب من 4 عقود، واستمر في روز اليوسف وصباح الخير حتى يوليو 1999.

كما عمل رساما لصحيفة «الأهرام ويكلي» الناطقة بالإنجليزية التابعة لمؤسسة الأهرام، منذ صدورها عام 1990م، بدأ نشر أعماله في جريدة الأهرام مما يقرب من 22 عاما، «الأهرام» اليومية منذ عام 1999م.

كما حائز على جائزة مصطفى أمين وعلي أمين لأفضل رسام كاريكاتير مصري لعام 1999، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م.

نشرت أعماله في صحف «هيرالد تريبيون» الأمريكية، و«يوميوري» اليابانية والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى.