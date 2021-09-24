أخبار عاجلة

الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
7 دول عربية وأجنبية تشارك في معرض القاهرة الدولي.. والعراق ضيف شرف -
فتح مقار الوفد في المحافظات لاستقبال المتبرعين بمبادرة «التبرع بالبلازما» -
تورط ابن تاجر ماشية مع سائق في الاستيلاء على أموال والده بالمنيا -
بروتوكول تعاون بين البريد و«بي تك» لتحصيل الأقساط من المواطنين عبر المكاتب -
«القصر الشرقي» يحصد جائزة الفيلم الروائي و«لا أحد» للتسجيلي بمهرجان الإسكندرية -
16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفاة فنان الكاريكاتير جمعة فرحات عن 80 عاما

Print
وفاة فنان الكاريكاتير جمعة فرحات عن 80 عاما وفاة فنان الكاريكاتير جمعة فرحات عن 80 عاما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي فنان الكاريكاتير الكبير «جمعة فرحات»، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاماً.

وأعلن الفنان التشكيلي الدكتور حسن فداوي، عبر حسابه على «فيس بوك»، وفاة الفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونعى فداوي صديقه الراحل في منشوره وقال: «توفي إلى رحمة الله المشاغب والصديق الجميل جمعة فرحات، هتوحشني يا جمعة العزيز عموماً نلتقي عن قريب لنتبادل النكات ونغرق في الضحك».

وللرسام الكاريكاتير باع طويل في المهنة، بمسيرة استمرت لما يقرب من 60 عاما. وحصل فرحات على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1964م.

ثم التحق بالعمل في مؤسسة «روزاليوسف» الصحفية منذ عام 1964م، وواصل مسيرة العطاء من داخلها طوال ما يقرب من 4 عقود، واستمر في روز اليوسف وصباح الخير حتى يوليو 1999.

كما عمل رساما لصحيفة «الأهرام ويكلي» الناطقة بالإنجليزية التابعة لمؤسسة الأهرام، منذ صدورها عام 1990م، بدأ نشر أعماله في جريدة الأهرام مما يقرب من 22 عاما، «الأهرام» اليومية منذ عام 1999م.

كما حائز على جائزة مصطفى أمين وعلي أمين لأفضل رسام كاريكاتير مصري لعام 1999، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م.

نشرت أعماله في صحف «هيرالد تريبيون» الأمريكية، و«يوميوري» اليابانية والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي

فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي

تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه

تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه