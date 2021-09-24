سامح شكري يلتقي وزراء خارجية سوريا والنرويح والبرتغال ومالطا في نيويورك

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استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، بمقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا.

بحث شكري العلاقات المصرية السورية والقضايا الأقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكان شكري التقي وزيرة خارجية مملكة النرويج «إينى إريكسن سوريد» لتبادل الرؤى بشأن العلاقات الثنائية المتميزة وآفاق التعاون، فضلاً عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. والتقي بنظيره البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا لدفع التعاون بين مصر والبرتغال، في إطار العلاقات الثنائية المتميزه بين البلدين.

كما التقي بوزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط.