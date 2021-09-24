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الأرصاد تنشر صورة الأرض من الأقمار الصناعية.. ومتابعون: «تقصدوا إيه؟»

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الأرصاد تنشر صورة الأرض من الأقمار الصناعية.. ومتابعون: «تقصدوا إيه؟» الأرصاد تنشر صورة الأرض من الأقمار الصناعية.. ومتابعون: «تقصدوا إيه؟»

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة عبر صفحة هيئة الأرصاد على موقع فيس بوك، صورة عبر الأقمار الصناعية لكوكب الأرض.

وعلقت الهيئة على الصورة بعبارة: «صور من خلال الأقمار الصناعية هكذا يكون شكل الأرض من الفضاء.. وإعلان بداية فصل الخريف رسميًا».

ردود أفعال واسعة على نشر الأرصاد الجوية صورة الأقمار الصناعية لكوكب الأرض فى فصل الخريف

ويظهر فى صورة الأرض التى نشرتها هيئة الأرصاد الجوية جزء من الأرض مظلمًا والآخر مضيئ.

وعلقت إحدي متابعات صفحة الأرصاد الجوية على «البوست» عن القصد من نشر الصورة: «يقصد تساوي الليل والنهار».

وقالت متابعة أخرى مطالبة بالتوضيح : «تم ولو إنى مش فاهمة حاجة ياريت تنزلوا بالترجمة علشان إحنا آخرنا نذاكر للعيال.»

وسأل آخر: «يعنى إحنا أنهى جزء المضلم ولا المنور مش فاهم؟»

وسأل آخر : «الصوره بتشرح الليل والنهار ولا الصيف والشتا؟»

الأرصاد الجوية تنشر صورة كوكب الأرض مأخوذة من الأقمار الصناعية فى فصل الخريف

المصرى اليوم

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