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أعرب الإعلامي شريف عامر، عن سعادته لإجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية ببرنامجه يحدث في مصر، قائلا: «لما تعرف أن رئيس الجمهورية بيتابع برنامجك.. ده شرف عالي».

وعقب «عامر»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، على ما قاله له الرئيس عبدالفتاح السيسي له عن الفقرة التي استضاف فيها والد طفل هاجر بطريقة غير شرعية ببرنامجه، قائلا: «الرئيس لما قالي بتجيب نماذج بتتعبني.. ارتحت لأنه ساندني»، موضحا أن تعليق الرئيس يدل على ضرورة عرض كل النماذج بالمجتمع، وتقديم حلول لمشاكهم.

وأضاف الإعلامي شريف عامر: «كان ممكن حد يقول إنت بتعرض حاجات زي دي ليه، ولكن الرئيس ساندني».