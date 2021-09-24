أخبار عاجلة

الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
7 دول عربية وأجنبية تشارك في معرض القاهرة الدولي.. والعراق ضيف شرف -
فتح مقار الوفد في المحافظات لاستقبال المتبرعين بمبادرة «التبرع بالبلازما» -
تورط ابن تاجر ماشية مع سائق في الاستيلاء على أموال والده بالمنيا -
بروتوكول تعاون بين البريد و«بي تك» لتحصيل الأقساط من المواطنين عبر المكاتب -
«القصر الشرقي» يحصد جائزة الفيلم الروائي و«لا أحد» للتسجيلي بمهرجان الإسكندرية -
16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الرئيس ساندني».. شريف عامر يكشف تعليق على برنامجه

Print
«الرئيس ساندني».. شريف عامر يكشف تعليق السيسي على برنامجه «الرئيس ساندني».. شريف عامر يكشف تعليق على برنامجه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الإعلامي شريف عامر، عن سعادته لإجراء الرئيس عبدالفتاح مداخلة هاتفية ببرنامجه يحدث في ، قائلا: «لما تعرف أن رئيس الجمهورية بيتابع برنامجك.. ده شرف عالي».

وعقب «عامر»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، على ما قاله له الرئيس عبدالفتاح السيسي له عن الفقرة التي استضاف فيها والد طفل هاجر بطريقة غير شرعية ببرنامجه، قائلا: «الرئيس لما قالي بتجيب نماذج بتتعبني.. ارتحت لأنه ساندني»، موضحا أن تعليق الرئيس يدل على ضرورة عرض كل النماذج بالمجتمع، وتقديم حلول لمشاكهم.

وأضاف الإعلامي شريف عامر: «كان ممكن حد يقول إنت بتعرض حاجات زي دي ليه، ولكن الرئيس ساندني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

أحزان البحيرة.. مصرع طفلين شقيقين في حريق وشابين في حادث قطار

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا

مريم علي فتاة مصرية تنافس فى انتخابات البلدية بـ إيطاليا

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية