أخبار عاجلة

الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
7 دول عربية وأجنبية تشارك في معرض القاهرة الدولي.. والعراق ضيف شرف -
فتح مقار الوفد في المحافظات لاستقبال المتبرعين بمبادرة «التبرع بالبلازما» -
تورط ابن تاجر ماشية مع سائق في الاستيلاء على أموال والده بالمنيا -
بروتوكول تعاون بين البريد و«بي تك» لتحصيل الأقساط من المواطنين عبر المكاتب -
«القصر الشرقي» يحصد جائزة الفيلم الروائي و«لا أحد» للتسجيلي بمهرجان الإسكندرية -
16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشغدلي": اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن

Print
"الشغدلي": اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن "الشغدلي": اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن
قال: نستذكر فيه جهود الملك المؤسس في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع أحمد الشغدلي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كافة أبناء شعبنا السعودي، وفيها نستذكر جهود الملك المؤسس عبد العزيز طيب لله ثراه في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد. مضيفاً أن اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن من أبناء هذه البلاد المباركة.

وأكد "الشغدلي" أن المملكة اليوم تمضي بخطى واثقة وإستراتيجية مدروسة في جهودها الرامية إلى ترسيخ مرحلة التمكين بتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية يشار إليها بالبنان. مبيناً أنه بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها استطاع المملكة التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية، وتمكن من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وتحقيق العديد من التطورات الاقتصادية.

ورفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة وقطاع الأعمال بمحافظة ينبع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ91 للمملكة، داعياً الله عز وجل أن تتواصل مسيرة العطاء والنماء بالوطن العزيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«قومي المرأة» بأسيوط يبدأ حملات لطرق الأبواب وندوات للسيدات لتحسين الأوضاع الاقتصادية

«قومي المرأة» بأسيوط يبدأ حملات لطرق الأبواب وندوات للسيدات لتحسين الأوضاع الاقتصادية

بنك التصدير يوقّع مذكرة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

بنك التصدير يوقّع مذكرة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

«الامن الاقتصادي»: ضبط 13209 قضية سرقة تيار كهربائي و149 واقعة تهرب ضريبي

«الامن الاقتصادي»: ضبط 13209 قضية سرقة تيار كهربائي و149 واقعة تهرب ضريبي

سارة عيد: موازنة العام الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية خاصة مع تفشي كورونا

سارة عيد: موازنة العام الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية خاصة مع تفشي كورونا