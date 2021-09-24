"الشغدلي": اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن

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قال: نستذكر فيه جهود الملك المؤسس في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع أحمد الشغدلي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كافة أبناء شعبنا السعودي، وفيها نستذكر جهود الملك المؤسس عبد العزيز طيب لله ثراه في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد. مضيفاً أن اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن من أبناء هذه البلاد المباركة.

وأكد "الشغدلي" أن المملكة اليوم تمضي بخطى واثقة وإستراتيجية مدروسة في جهودها الرامية إلى ترسيخ مرحلة التمكين بتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية يشار إليها بالبنان. مبيناً أنه بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها استطاع اقتصاد المملكة التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية، وتمكن من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وتحقيق العديد من التطورات الاقتصادية.

ورفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة وقطاع الأعمال بمحافظة ينبع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ91 للمملكة، داعياً الله عز وجل أن تتواصل مسيرة العطاء والنماء بالوطن العزيز.