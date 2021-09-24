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"السعيرة" تتزين بصور القادة وتتوشح اللون الأخضر في اليوم الوطني 91

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تنظيم مسيرة في الشوارع والميادين بالخيول العربية الأصيلة والسيارات

احتفل أهالي مركز السعيرة بالمنطقة الشرقية باليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار "هي لنا دار"، وسط فرحة غامرة من الأهالي؛ حيث قامت الجهات ذات العلاقة بتنظيم مسيرة في الشوارع الرئيسة والميادين والممرات بالخيول العربية الأصيلة والسيارات؛ حيث توشّح الخيالة والشباب والأطفال صور المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، والشعارات الوطنية والعلم السعودي ابتهاجًا بيوم الوطن، وعمّت البهجة الجميع في يومنا الوطني والأطفال يلوحون بالأعلام .

وتوشحت الدوائر الحكومية بالسعيرة اللون الأخضر والأبيض وأعلام الوطن في أحلى حلتها، وعمت مظاهر الفرح والسرور الأهالي.

من جهة أخرى عبر عدد من المواطنين بالسعيرة عن فخرهم واعتزازهم ببلادهم، وبما تحقق من تقدم وازدهار ورقي ونهضة شاملة سريعة ومشاريع تنموية متطورة في مختلف المجالات، منوهين إلى الاهتمام والعناية التي يلقاها المواطن محور التنمية وهدفها الأول، رافعين بذلك أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 91، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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