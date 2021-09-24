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عمرو أديب عن مداخلة ببرنامجه: «مش قلقان»

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عمرو أديب عن مداخلة السيسي ببرنامجه: «مش قلقان» عمرو أديب عن مداخلة ببرنامجه: «مش قلقان»

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لإجراء الرئيس عبدالفتاح مداخلة هاتفية ببرنامجه «الحكاية»، قائلا إن إجراء القيادة السياسية مداخلة مع برنامج تكريم وتقدير للإعلامي والبرنامج.

وقال «أديب»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إم بي سي »، مساء الجمعة، إنه لا يقلقه إذا كان الرئيس السيسي يتابع برنامجه أم لا، معلقا: «مش قلقان، ومينفعش تعد تفكر يا ترى الرئيس بيتفرج عليك ولا لاء.. لأن محدش يعرف هو بيتفرج إمتى ومبيتفرجش إمتى».

وأشار إلى أنه عندما يجري رئيس الجمهورية مداخلة مع إعلامي يكون هدف المذيع هو الحصول على أكبر قدر من المعلومات، والأخبار، مضيفا: «إجراء الرئيس مداخلة مع برنامج نعمة وليس نقمة».

المصرى اليوم

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