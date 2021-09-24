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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لإجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية ببرنامجه «الحكاية»، قائلا إن إجراء القيادة السياسية مداخلة مع برنامج تكريم وتقدير للإعلامي والبرنامج.

وقال «أديب»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إنه لا يقلقه إذا كان الرئيس السيسي يتابع برنامجه أم لا، معلقا: «مش قلقان، ومينفعش تعد تفكر يا ترى الرئيس بيتفرج عليك ولا لاء.. لأن محدش يعرف هو بيتفرج إمتى ومبيتفرجش إمتى».

وأشار إلى أنه عندما يجري رئيس الجمهورية مداخلة مع إعلامي يكون هدف المذيع هو الحصول على أكبر قدر من المعلومات، والأخبار، مضيفا: «إجراء الرئيس مداخلة مع برنامج نعمة وليس نقمة».