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كيروش وجهاز يتابعون مباراة بيراميدز وسموحة

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كيروش وجهاز المنتخب يتابعون مباراة بيراميدز وسموحة كيروش وجهاز يتابعون مباراة بيراميدز وسموحة

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يتواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب السويس الجديد لمتابعة مباراة بيراميدز وسموحة في كأس .

ويلتقي بيراميدز مع سموحة بملعب السويس في إطار مواجهات دور الستة عشر من البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

وتواجد جهاز الذي يضم كيروش وجهازه المعاون الذي يضم وائل جمعة مدير المنتخب. وضياء السيد المدرب العام، ومحمد شوقي مدرب الفريق، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

ويستعد المنتخب لإعلان قائمته يوم الأحد المقبل استعدادا لخوض مباراة ليبيريا الودية ومواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات .

المصرى اليوم

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