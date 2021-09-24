محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية المعصرة، التابعة لمركز ملوي.

أجري نائب المحافظ جولة مسائية لمتابعة تنفيذ المشروعات، حيث رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، ونواب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية.

شدد نائب المحافظ، على ضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ، للجهات المنفذة، لتلك المشاريع، بالعمل على مدار الـ 24 ساعة، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكداً انه تتم متابعة نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، ضمن المبادرة، من خلال المتابعة الميدانية الصباحية والمسائية، على مدار اليوم، لضمان التنفيذ بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستهدف تطوير 192 قرية بـ 757 تابعاً، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى، (أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس) بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.