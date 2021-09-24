أخبار عاجلة

الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
7 دول عربية وأجنبية تشارك في معرض القاهرة الدولي.. والعراق ضيف شرف -
فتح مقار الوفد في المحافظات لاستقبال المتبرعين بمبادرة «التبرع بالبلازما» -
تورط ابن تاجر ماشية مع سائق في الاستيلاء على أموال والده بالمنيا -
بروتوكول تعاون بين البريد و«بي تك» لتحصيل الأقساط من المواطنين عبر المكاتب -
«القصر الشرقي» يحصد جائزة الفيلم الروائي و«لا أحد» للتسجيلي بمهرجان الإسكندرية -
16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

Print
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية المعصرة بملوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية المعصرة، التابعة لمركز ملوي.

أجري نائب المحافظ جولة مسائية لمتابعة تنفيذ المشروعات، حيث رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، ونواب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية.

شدد نائب المحافظ، على ضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ، للجهات المنفذة، لتلك المشاريع، بالعمل على مدار الـ 24 ساعة، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكداً انه تتم متابعة نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، ضمن المبادرة، من خلال المتابعة الميدانية الصباحية والمسائية، على مدار اليوم، لضمان التنفيذ بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، يستهدف تطوير 192 قرية بـ 757 تابعاً، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى، (أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس) بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (التفاصيل)

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (التفاصيل)