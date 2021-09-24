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«النواب» يوصى بزيادة حوافز مشروعات الذكاء الاصطناعى والمكون المحلى (تفاصيل)

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«النواب» يوصى الحكومة بزيادة حوافز مشروعات الذكاء الاصطناعى والمكون المحلى (تفاصيل) «النواب» يوصى بزيادة حوافز مشروعات الذكاء الاصطناعى والمكون المحلى (تفاصيل)

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أوصى مجلس النواب، ، بأن يتم الأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية العام المالي المقبل 2022/2023، حكم المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح المجلس في تقريره حول خطة التنمية الاقتصادية وا لاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 .

أن المادة تنص على أنه يجوز لمجلس الإدارة لاغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (23) من القانون على انه «يحق لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفی الضوابط التي يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون وتشمل ::

1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .

2- مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي .

3- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج. 4- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني .

5- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك المشروعات التي تقدم ابتکارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .

6- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأجازت المادة، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المصرى اليوم

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