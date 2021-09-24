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شمال سيناء تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا

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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 600 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على أن عدد حالات الشفاء يبلغ 3236 حالة، مع وجود 240 حالة وفاة، و12 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و65 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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