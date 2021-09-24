أخبار عاجلة

الحزب الناصري يكشف سبب الحملات ضد عبدالناصر -
دراسة.. «جين » يحدد تحملنا لعدوى كورونا.. أكثر انتشارًا بين شعوب أفريقيا -
7 دول عربية وأجنبية تشارك في معرض القاهرة الدولي.. والعراق ضيف شرف -
فتح مقار الوفد في المحافظات لاستقبال المتبرعين بمبادرة «التبرع بالبلازما» -
تورط ابن تاجر ماشية مع سائق في الاستيلاء على أموال والده بالمنيا -
بروتوكول تعاون بين البريد و«بي تك» لتحصيل الأقساط من المواطنين عبر المكاتب -
«القصر الشرقي» يحصد جائزة الفيلم الروائي و«لا أحد» للتسجيلي بمهرجان الإسكندرية -
16 مسمى جديدا للنيابات العامة -
ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد -
دور ثقافي وحضاري بارز للمملكة في التواصل بين الثقافات العالمية من خلال الترجمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شقيق الرئيس التونسي: «شعبوية» قيس سعيد خشبة نجاة الدولة

Print
شقيق الرئيس التونسي: «شعبوية» قيس سعيد خشبة نجاة الدولة شقيق الرئيس التونسي: «شعبوية» قيس سعيد خشبة نجاة الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نوفل سعيّد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد إن «ما أتاه قيس سعيد في 25 يوليو حتى وإن كان يدخل في خانة ما يسمى بالشعبوية، جاء لينقذ الديمقراطية والدولة التونسية من نفسها».

وأضاف عبر «فيسبوك» أنه «علينا أن نقبل أن الشعبوية التي هي خشبة نجاة الدولة والديمقراطية وأملها الأخير، باعتبار أنها تفتح أمل تغيير وإصلاح الدولة من داخلها (تفعيل الفصل 80 من الدستور يدخل في هذا الإطار) ونفهم هنا كيف أن مقولة الانقلاب تندرج في إطار التصدي لهذا التوجه الإصلاحي الجذري من داخل الدولة تحت عناوين من قبيل الشعبوية والاستبداد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

عرض فيلمي شادى عبد السلام «المومياء والأهرامات» فى سينما المتحف بالأقصر

فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي

فيلم المطران يحصد جائزة لجنة التحكيم بالإسكندرية السينمائي

تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه

تقديرا لمجهودهم وإنجازهم لعملهم.. مجلس الدولة يكرم عددا من موظفيه